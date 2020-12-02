التحالف الفيدرالي ينتخب آدم محمد خلفاً لدريج

انتخب التحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني آدم محمد آدم رئيساً له خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم دريج، فيما جدد الثقة في القائد العام لقوات الاتحاد الفيدرالي أحمدي حسن النبي، وتم الإبقاء على الأمين العام في موقعه أحمد حسن ديقول، وكذلك القائد عبد الله يحيى اردني قائداً للأركان.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم تثمين دور لجان الحوار السياسي ولجان الاعتماد التمهيدية للسلام، وتم الإبقاء على مكاتب أوروبا، وأستراليا وإجراء التعديل في بعضها عبر اللجنة التي ستكون من المكتب السياسي.

وثمن المجتمعون بالمكتب السياسي أن اتفاقية جوبا جاءت ملبية لمبادئ وأهداف التحالف الفيدرالي، وستستمر اجتماعات المكتب للبت في القضايا الوطنية الأخرى، كالسلام، والعمل التنظيمي، السياسي، رغم المتغيرات المتسارعة في الساحة السياسية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)