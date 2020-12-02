أديب: حديث كباشي غير صحيح وهو يعلم بتاريخ مثوله

قال رئيس لجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام المحامي د. نبيل أديب، إن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول شمس الدين كباشي، يعلم بتاريخ مثوله أمام اللجنة، وقد تم إبلاغه من قبل بتاريخ محدد لم يحن أجله بعد.

وقال إن اللجنة خاطبت قيادة الجيش رسمياً لمثول الكباشي باعتباره ضابطاً بالقوات المسلحة.

وأكد أديب في تصريح بحسب صحيفة المواكب، إن اللجنة لا تعطي أي معلومات عن الأشخاص الذين تم التحقيق معهم، وما قاله الفريق أول شمس الدين كباشي غير صحيح وهو يعلم بتاريخ مثوله،

وقطع أديب أن شمس الدين كباشي سيمثل أمام اللجنة، وعزا تأخير مثوله إلى أن لديهم إجراءات محددة وفق الخطة والبينات التي تتوفر لديها، ومضى قائلًا: “التحقيق لم ينتهِ بعد وحسب خطتنا التي وضعناها، وحسب البينات التي يراد التحقيق فيها”.

وأكد على أن التحقيق لن يستثني أحداً وأضاف: “لا يوجد أي شخص لديه معلومة متعلقة عما حدث في فض الاعتصام لم يتم التحقيق معه، هناك من تم التحقيق معهم وآخرون ينتظرون، والمسألة تتم وفق اختيار اللجنة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)