السعودية تطالب السودان بتوضيح الموقف الصحي للماشية

كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح عن طلب السعودية مجدداً من السودان توضيح الموقف الصحي للماشية في السودان وظهور حمى الوادي المتصدع.
وأكد فرح وفقاً لمصدر أمس (الثلاثاء)، أن السعودية طلبت عبر وزارة الخارجية معرفة موقف المرض، وقال: “أوضحنا للجانب السعودي أن الوضع الصحي للماشية لا يعاني من أي مشكلات خاصة حمى الوادي المتصدع، كما أن صادر الماشية واللحوم مستمر إلى عدد من الدول العربية خاصة سلطنة عمان وقطر ومصر، وأن أي دولة من تلك الدول لم توقف عمليات الصادر” بحسب صحيفة المواكب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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