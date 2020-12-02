إضراب شامل لنواب الاختصاصيين “الجمعة” المقبلة

أعلنت مبادرة نواب الاختصاصيين، الانسحاب الشامل لجميع نواب الاختصاصيين من المستشفيات “الجمعة” المقبلة الموافق 4/12/2020 بعد أن أمهلوا الجهات المسؤولة (10) أيام لحلحلة قضيتهم، ودعت المبادرة، وزارة الصحة لتحمُّل كامل المسؤولية جراء هذا الانسحاب الشامل.

وأوضح عضو المبادرة د. عمر دفع الله في تصريح خاص، أن النواب ظلوا يعملون في ظروف قاسية وفي بيئة عمل تفتقر لأبسط مقومات الحياة، وقال: “مع ذلك لم يتوانوا في تقديم واجبهم تجاه الشعب بتفانٍ، سقط معه عدد من الزملاء في غياهب الموت والمرض نتيجة عملهم لساعات طوال ومتواصلة”، ونوّه دفع الله إلى أنّ الوصول إلى المستشفيات أصبح عبئاً مالياً لا يستطيع النواب الإيفاء به في ظل الظروف الحالية.

وجدّد نواب الاختصاصيين بحسب صحيفة الصيحة، مطالبهم بالتسكين الوظيفي وتعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة وتقليصه إلى مدة لا تتجاوز العام مع إضافة مميزات ترغيب جرّاء الاستبقاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)