الأمل عطبرة إلى زنجبار وفحص كورونا للاعبيه أمس

خضعت بعثة فريق الأمل العطبراوي التي ستغادر الى زنجبار لمواجهة فريق “كي في زد” في المباراة الثانية لفحص كورونا ظهر أمس، حيث ستغادر البعثة عصر اليوم بعد أن أكملت كافة التدريبات المتعلقة بسفر البعثة، وكان الأمل قد انتظم في معسكر مغلق بالخرطوم وواصل التدريبات أمس بعد أن واجه الهلال الأبيض وديًا أمس الأول.

إلى ذلك امتدح كفاح صالح مدرب الأمل عطبرة التجربة التي خاضها الفريق أمام هلال الأبيض ووصفها بالمفيدة والقوية، وقال كفاح بحسب صحيفة الصيحة: التجربة وضعتنا في المسار السليم وسنكمل النواقص في تدريبات الفريق في زنجبار لخوض لقاء الإياب وأكد كفاح أن الأمل بدأ فرحة الكرة السودانية وقادر على التأهل وتكرار الفرحة من جديد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)