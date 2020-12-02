أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عن تعليق الدراسة بمراكز التدريب المهني بسبب الظروف الصحية التي تشهدها البلاد. وأعلنت في الوقت ذاته بحسب صحيفة الجريدة، نتيجة امتحانات دبلوم التدريب المهني والتلمذه الصناعية الموحد بنسبة بلغت ٨٢/٣%بزيادة ١٧/٢%عن العام الماضي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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