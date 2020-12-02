تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السودانيٰ: إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة بالخرطوم

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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