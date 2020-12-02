سفارة السودان بالرباط تتقبل العزاء في وفاة الامام الصادق المهدي

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الأربعاء 2 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
استقبلت السفارة السودانية بالرباط عددا من السفراء ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية الذين تقاطروا عليها لتقديم واجب العزاء للحكومة السودانية والشعب السوداني والأمتين العربية والاسلامية في رحيل الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وامام الأنصار، ورئيس الوزراء الأسبق.
وكان في استقبال المعزين بالسفارة التي نكست علمها الوطني، القائم بالأعمال بالانابة السفيرة/ عزة بشير، وسعادة المستشار/ معتصم عبد الغفار طلحة والملحق الإداري حسن أدم.
وأجمع المعزون في الكلمات التي سجلوها في دفتر التعازي أن عظماء الأمم والشعوب، كما هو حال الإمام الصادق المهدي، يرحلون بأجسادهم بينما تبقى أفكارهم ورؤاهم منارة تهتدي بها الأجيال على مر العصور.
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