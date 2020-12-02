استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

أعلن عمر العبيد، المستشار القانوني للضحايا السودانيين لشركة “بلاك شيلد” الإماراتية، الثلاثاء، بدء استعدادات لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، بتهمة الاتجار بالبشر.

ويقول شباب سودانيون إن الشركة وعدتهم بتوفير فرص عمل في دولة الإمارات، ثم تم نقلهم إلى ليبيا، للقتال بجانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط.

وقال العبيد، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: وفق الجزيرة نت “خاطبنا منظمة هيومن رايتس ووتش (حقوقية دولية- مقرها في نيويورك) بخصوص خداع السودانيين من قبل شركة بلاك شيلد الإماراتية، وتلقينا اتصالات من لجنة الخبراء في الأمم المتحدة المعنية بالحالة الليبية، ووعدتنا بتضمين هذه القضية ضمن تقريرها، في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل”.

وأوضح أن المتهمين هم 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية، أبرزهم محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) وخليفة حفتر وضباط من البلدان الثلاثة، وأصحاب شركة “بلاك شيلد” الإماراتية ووكالة سفر سودانية.

وتابع: “لم تقم أية دعاوى جنائية في المحاكم السودانية، ونحن في إطار تجهيز دعاوى قضائية إقليمية ودولية، فهذه الجريمة منظمة وعابرة للحدود، وتخالف مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول العربية بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر”.

وأردف: “من المفترض أن ترفع الحكومة السودانية الدعاوى القضائية، لكن موقفها سلبي، وأنا أمثل حق الضحايا”وأفاد بأنهم بصدد اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن القضية ليست ضد دولة الإمارات، ولكن ضد أشخاص مارسوا الاتجار بالبشر، وخدعوا السودانيين للقتال في ليبيا.

وكان محامون سودانيون أعلنوا، في 2 من مارس الماضي، اتخاذ إجراءات قانونية بحق وكالات سفر ساهمت في خداع شباب سودانيين بعقود عمل مع “بلاك شيلد”، ثم جرى نقلهم إلى ليبيا.

سلم عشرات السودانيين مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بمخاطبة الإمارات والمطالبة باعتذار رسمي وشعبي واسترداد حقوقهم

وبحث مجلس الوزراء السوداني، في 29 من يناير الماضي، أزمة هؤلاء المتعاقدين السودانيين مع الشركة الإماراتية، عقب احتجاجات متواصلة لأسرهم في الخرطوم.

ونشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، في 25 من ديسمبر 2019، تقريرا عن “تورط” أبو ظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا بجانب قوات حفتر، المدعومة من دول عربية وغربية.

ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.

و”راس لانوف” هي مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وتوجد فيها مصفاة “راس لانوف” النفطية.

وقالت “بلاك شيلد” الإماراتية، عبر بيان في يناير الماضي، إنها شركة حراسات أمنية خاصة، ونفت صحة ما وصفتها بادعاءات متعلقة بخداع العاملين لديها بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)