وزير الطاقة يتفقد مصفاة الخرطوم ويقف على أعمال الصيانة

وزير الطاقة خيري عبد الرحمن يزور مصفاة الخرطوم ويؤكد أن صيانتها ستؤدي لزيادة الإنتاج لتغطية استهلاك الجازولين والبنزين والغاز ووقود الطائرات وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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