النائب العام يُعلن رفضه تدخُّل جمعية “محامون ضد التمييز” في شؤون النيابة

أوضح النائب العام أن ما يسمى بجمعية “محامون ضد التمييز” ليست هي الجهة المنوط بها أخذ الإقرارات أو التحقيق مع النائب العام أو وكلاء النيابة أو أية جهة رسمية .

وكشف النائب العام في تعميم صحفي وفق صحيفة السوداني، أنه رفض تدخل هذه الجمعية في شؤون النيابة العامة ورفض أي تدخل في استقلال النيابة العامة أو التعرض لشؤونها.

وأكد النائب العام أن ما ورد في تصريحات هذه المجموعة عار عن الصحة تماماً ويرفض النائب العام التعرُّض لقضايا قيد النظر أمام النيابة العامة في أجهزة الإعلام والأسافير من أية جهة أياً كانت صفتها.

وأشار النائب العام الى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجموعة المذكورة والصحيفة التي قامت بالنشر، مبيناً أنه سيطلب من لجنة تسيير نقابة المحامين رفع حصانة المذكورين إذا كانوا في كشف قيد المحامين وفقاً للإجراءات التي يحددها قانون المحاماة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)