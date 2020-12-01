مجدي طه مديراً لـ(سوداتل)

تم تعيين المهندس مجدي طه مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً لشركة سوداتل، الثلاثاء خلفاً للأستاذ سامي يوسف. وفق صحيفة السوداني

الجدير بالذكر أنّ الباشمهندس مجدي طه، عمل مديراً عاماً لشركة زين جنوب السودان. وكان من كبار موظفي زين السودان. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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