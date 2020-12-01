عاجل.. السودان يحصل على140مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الايدز

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف البرنامج القومي لمكافحة الأيدز بوزارة الصحة الاتحادية عن حصول السودان على منحة تقدر ب140 مليون دولار من صندوق الدعم العالمي لمكافحة مرض الإيدز، الدرن، الملاريا .



و قال الدكتور محمد احمد عبد الحفيظ رئيس آلية التنسيق القطرية لأموال الدعم العالمي إن السودان استلم منحة للأعوام 2021 -2023 من صندوق الدعم العالمي لمجابهة الأمراض الثلاثة (الإيدز، الدرن، الملاريا) مشيرا إلى أن الصندوق يدعم تقوية النظام الصحي للوصول إلى الخدمات بصورة عادلة للمواطنين، مطالبا بالرقابة المجتمعية وتوعية المجتمع لمراقبة اموال الدعم العالمي لمكافحة الأمراض الثلاثة.

من جانبه كشف د. مجتبى مدير إدارة الفئات المفتاحية بالبرنامج القومي لمكافحة الأيدز بوزارة الصحة الاتحادية ان السودان مصنف من الدول المنخفضة كاشفا عن إصابة 3200سنويا بالايدز وعدد الوفيات 1800 شخص سنويا مشيرا إلى ان الإيدز وسط الحوامل يشكل 0.17٪ لافتا إلى توفر العلاج والفحوصات مجانا للمصابين بمرض الإيدز في 42 مركز، إضافة إلى وجود 365 مركز لخدمات الانتقال الرأسي من الأم المصابة الى الجنين مناشدا الحوامل للتقديم لخدمات الفحص الطوعي والإرشاد بعيادات رعاية الحوامل وأشار الى ارتفاع نسبة الاصابة والوفيات بالايدز في إقليم شرق المتوسط مقارنة مع الأقاليم الأخرى.

وقال د. مهدي مصطفى يعقوب مدير البرنامج القومي لمكافحة الأيدز بوزارة الصحة الاتحادية ان السودان يحتفل باليوم العالمي للإيدز الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام تحت شعار(التضامن العالمي والمسئولية المشتركة) والذي تستمر فعالياته بكل ولايات السودان حتى نهاية ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن الاحتفالات تتخللها برامج مختلفة مع الشركاء والوزارات ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.، مؤكدا الالتزام بأهداف الشراكات لمجابهة ومكافحة الإيدز.