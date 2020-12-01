عاجل.. تعليق أمريكي بشأن السودان وشعبه

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الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قالت السفارة الامريكية بالخرطوم إن بلادها تظل شريكا وصديقا مقربا من السودان وشعبه وجاء التعليق على خلفية توقيع اتفاق شراء قمح ب 20 مليون دولار بين برنامج المعونة الامريكية وووزارة الامالية لسودانية يوم الخميس الماضي.
وقالت السفارة الولايات المتحدة في الخرطوم اليوم الاربعاء ان برنامج المعونة الامريكية وقع مذكرة التفاهم مع وزارة المالية السودانية لتوفير شراء 67,500 طن متري من القمح للسودان بقيمة عشرين مليون دولار أمريكي.
وقالت السفارة ان القمح سياتي عبر برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة واشارت السفارة الى ان القمح المستورد عبر برنامج الغذاء العالمي سيساعد في سد النقص الذي يعاني منه السودان في القمح.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر أن حكومة الولايات المتحدة تظل شريكا وصديقا مقربا للسودان وشعب السودان.
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