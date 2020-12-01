لأول مرة معرض للمنتجات السودانية بجوبا

تحت رعاية الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة والسيد توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الامنية والسياسية تنظم شركة سوداكسبو للمعارض والمؤتمرات معرض المنتجات السودانية التجاري الاول بجوبا في الفترة من (16-22 )من ديسمبر 2020 وقال الاستاذ صلاح عمر الشيخ المدير العام لشركة سوداكسبو وفق (سونا) ان المعرض يقام بمشاركة كبري الشركات والمصانع السودانية برعاية ماسية من زيوت فوكساية مجموعة جياد الهندسية ورعاية الناقل الرسمي طيران تاركو. واضاف الشيخ ان المعرض الذي سيقام بجوبا بتشريف وزارتى الصناعة والتجارة بالسودان ودولة جنوب السودان يحظي بمشاركات رئيسية لمجموعة دال ومعاوية البرير وسعيد الغذائية ومصنع النعيم وميج الزراعية والتيتل وايلى قروب ومصانع الكوابل سماوعلام وافريقيا والشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وصافولا ومجموعة تنمية الصادرات. وذكر ان المعرض يشمل نشاطات تجارية وبيع للجمهور للمواد الغذائية ولقاءات رجال اعمال ونشاطات مصاحبة فنية وترفيهية يذكر ان الحكومة السودانية حرصت على فتح المعابر الحدودية مع دولة جوب السودان لتنشيط التجارة البينيه وتجارة الحدود ليصب فى مصلحة البلدين خاصة ان دولة جنوب السودان تعتمد على اغلب المنتجات السودانية التى تستخدم فى الحياة اليومية كما ان اتفاقية السلام بالسودان تسهم إيجاباً في الإسراع في إنفاذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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