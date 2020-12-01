عاجل.. وصول أعلى مسؤول من الاتحاد الأوربي للمساعدات الإنسانية للسودان

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت بعثة الاتحاد الأوربي في السودان عن وصول وفد إنساني رفيع المستوى برئاسة السيد جانيز لينارتشيتش ، المفوض الأوربي لإدارة الأزمات و أعلى مسؤول أوربي مسؤول عن المساعدات الإنسانية الأوربية حول العالم.



و سيصل السيد جانيز إلى الخرطوم في يوم غد ٢ ديسمبر ، وسيلتقي بمسؤولين في الحكومة السودانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والأوربية العاملة في السودان ، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوربي.

وتستمر زيارة المفوض الأوربي حتى ٤ ديسمبر وتشمل زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

و أعلنت بعثة الاتحاد الأوربي أن هذه هي الزيارة الثانية للسيد يانيز لينارتشيتش إلى السودان حيث قام بزيارة الخرطوم في وقت سابق في يونيو ٢٠٢٠ للتوقيع على اتفاقية لدعم عمل منظمة الصحة العالمية بقيمة ١١ مليون يورو لمكافحة وباء الكورونا في السودان وافتتاح الجسر الجوي الأوروبي الذي نقل ٩٠ طنا من المساعدات الطبية والإنسانية.

وأضافت بعثة الاتحاد الأوربي أن الهدف من الزيارة للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان منذ يونيو الماضي ، حيث يلتقي المسؤول الأوربي برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك والسيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة .

كما ستسلط الزيارة الضوء على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين ومعاناتهم الإنسانية ودور وكرم شعب وحكومة السودان في استضافتهم وتحمل تكاليفهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

و أعلن الاتحاد الأوربي قبل أسبوع عن 4 ملايين يورو كمساعدات طارئة للاجئين الإثيوبيين لتخفيف الضغط عن حكومة السودان والولايات المضيفة.