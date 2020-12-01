بدء التشغيل التجريبي لمجمع وادي النيل لإنتاج الخبز

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة إهتمام الدولة بتطوير صناعة الخبز وتوفيره بسهولة للمواطن وفق ( سونا) أن مجمع وادي النيل لإنتاج الخبز يمثل واحدة من حلقات إصلاح عملية صناعة الخبز في السودان، والذي يسهم في تطوير كفاءة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز .
وأضاف مدني أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج وفق خطة تستهدف كل ولايات السودان.حيث بدأ الثلاثاء التشغيل التجريبي للمخابز بمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب سوبا .
من جانبه أكد عبد الرحيم أبوبكر محمد عبد الله المدير العام لمشروع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز أن التجربة جديدة ومبتكرة ومهمة في تطوير صناعة الخبز .
وأشار إلى التعاون مهم مع الجهات المختصة للتوطين والتطوير، وأكد أن المصنع يتكون من 10 خطوط إنتاجية بطاقة تصميمية 1500 جوال في اليوم، مضيفا أن أبواب المجمع مفتوحة للتدريب والتوجيه للعمال والمهندسين وصولا للارتقاء بصناعة الخبز ودعم معيشة المواطن وتخفيف حدة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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