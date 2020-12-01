بدء التشغيل التجريبي لمجمع وادي النيل لإنتاج الخبز

أكد مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة إهتمام الدولة بتطوير صناعة الخبز وتوفيره بسهولة للمواطن وفق ( سونا) أن مجمع وادي النيل لإنتاج الخبز يمثل واحدة من حلقات إصلاح عملية صناعة الخبز في السودان، والذي يسهم في تطوير كفاءة عمل المخابز وتحسين جودة الخبز .

وأضاف مدني أن الوزارة تعمل على توطين صناعة المخابز ضخمة الإنتاج وفق خطة تستهدف كل ولايات السودان.حيث بدأ الثلاثاء التشغيل التجريبي للمخابز بمجمع وادي النيل لإنتاج وتطوير صناعة الخبز بالمنطقة الصناعية بالخرطوم جنوب سوبا .