الصحة تكشف عن أعداد المصابين بالأيدز بالسودان

كشف رئيس وحدة الفئات المفتاحية لبرنامج مكافحة الأيدز بوزارة الصحة الاتحادية، مجتبى حسن فضل، الثلاثاء وفق (سونا) أن وباء الأيدز بالسودان يصنف بالمنخفض، بنسبة 0.2% بين مجموع السكان، وقد بلغ العدد المقدر للمصابين بين البالغين والأطفال ست وأربعـون الف مصاباً. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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