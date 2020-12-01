والي الشمالية تزور المثلث الحدودي

سجلت آمال محمد عز الدين والي الولاية الشمالية زيارة إلى المثلث الحدودي الرابط بين السودان ومصر وليبيا للوقوف على أحوال المواطنين ومعرفة متطلباتهم بشأن الخدمات الأساسية والتعرف على وضع التجارة والأسواق.
وبحثت آمال بحسب صحيفة السوداني الدولية، الإشكاليات التي تعترض عمل القطاعات العاملة أبرزها مياه الشرب والدقيق والوقود والأمن. وتطرقت خلال زيارتها إلى مقابلة ممثلين لقطاع التعدين الأهلي والتجار وعدد كبير من المواطنين بالمنطقة، وناقشت الوضع الأمني في المنطقة وتأمين الطريق من وإلى المثلث لضمان انسياب حركة المواطنين بعد تكرار الحوادث من قبل قطاع الطرق وعصابات التهريب.
ووقفت آمال على الخطوات المتبعة لضبط حركة الصادر والوارد من وإلى دولة ليبيا، بجانب الوقوف على تهريب الذهب والآثار والماشية والعملة بالطرق التي تضر بالاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن الزيارة ضمت وفداً كبيراً من حكومة الولاية برئاسة قائد القوات المشتركة بالولاية، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة الصحة، مدير شرطة مكافحة التهريب، مدير الشؤون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لمحلية حلفا وعدد من المسؤولين بالمحلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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