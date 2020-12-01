البرهان يبعث برسالة تعزية ومواساة لرئيس الموريتاني

عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برسالة تعزية ومواساة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وعبر رئيس مجلس السيادة في رسالته إنابة عن السودان حكومة وشعباً، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الموريتاني ولشعب بلاده، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، وأن يحفظ الجمهورية الموريتانية وشعبها وينعم على قيادتها بموفور الصحة والعافية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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