قرارات بسحب تراخيص المخابز المضربة بسنار

أصدر والي ولاية سنار الماحي سليمان قراراً بسحب تراخيص المخابز المتوقفة عن العمل، وتوعد مخالفي الأمر بالوقف النهائي، وغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، والسجن لمدة لا تتجاوز العامين، اعتباراً من أمس الاثنين.
كما أصدر الوالي قراراً بحل اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز المدعومة والتجارية بمحلية سنجة.
واعتبر الماحي أن قوت المواطن هو الهم الشاغل لحكومة الولاية ومن أولويات عملهم، مشيراً إلى جهودهم في تنظيم عمل المخابز وضبطها بالشكل الذي يجعلها توفر الخبز للمواطنين.
وقال الوالي في تصريح صحفي بحسب صحيفة الديمقراطي، إن القرارات جاءت استناداً على أحكام المادة (5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، بجانب أحكام المادة (40) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م وإعلان حالة الطوارئ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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