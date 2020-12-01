التربية الاتحادية: التعدي على 30 مؤسسة تابعة للتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونسكو واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلم، الشروع في إعداد مسودة إستراتيجية تطوير نظام التدريب المهني والتعليم الفني والتقني والتقاني في السودان، معلنة عن التعدي على أكثر من 30 مؤسسة من مؤسسات التعليم الفني مما يتطلب تشريعات أو وسائل لاستردادها.

وأكد مسؤول التعليم باليونسكو د. أيمن بدري، في ورشة مناقشة المسودة بحسب صحيفة الديمقراطي، أن الإستراتيجية التي أعدت في العامين 2014 – 2016م خلصت لسبع قضايا أساسية تمثل تحديات تواجه التعليم الفني والتقني، أهمها نظرة المجتمع السالبة تجاهه، كيفية توفير التكلفة والتمويل، تحسين هياكل مؤسسات التعليم الفني ومعرفة المعايير التي تحكمه ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية، وغياب التنسيق بين الجهات التي تعمل في مجال التعليم الفني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)