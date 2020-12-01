ضبط 1200 عربة غير مقننة ومهربة

ضبطت مكافحة التهريب دنقلا ست شاحنات كبيرة خمس منها تحمل ثلاثين عربة صغيرة غير مقننة موديلات مختلفة، وشاحنة أخرى تحمل 1400 كرتونة من الكريمات ومستحضرات التجميل المحظورة وغير مطابقة للمواصفات، تقدر قيمتها المالية بـ(80) مليون جنيه قادمة من إحدى دول الجوار.

وأكد أمين عام حكومة الولاية الشمالية، عبد المنعم شيخ بحسب صحيفة الديمقراطي، أن حكومة الولاية الشمالية ستكون خير سند وعون ودعم لشرطة الولاية وإدارة مكافحة التهريب حتى تواصل عملها وأداءها المتميز في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية اقتصاد البلاد.

من جانبه قال مدير شرطة الولاية الشمالية، اللواء شرطة محمد إبراهيم عوض الله إن جملة العربات غير المقننة والمهربة التي ضبطت حتى الآن والموجودة بالميناء الجاف بدنقلا، بلغت 1200 عربة مختلفة الموديلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)