الفنان محمد عيسى: تعافيت من الكورونا وغادرت الحجر الصحي

أكد الفنان محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) تعافيه من مرض الكورونا التي أصيب بها الأسابيع الماضية وقضى بسببها فترة في الحجر الصحي وهو يتلقى العلاج الذي قرره الأطباء له.

من جانبه أوضح الدبلوماسي:(احمد الله كثيراً علي نعمة الصحة والعافية وذلك بعد أن تعافيت من الكورونا التي أصابتني الفترة الماضية وقضيت بسببها فترة في الحجر الصحي، مضيفا (المرض خطير وبدأ في الانتشار بسرعة كبيرة فهو لا يفرق بين كبير ولا صغير لذلك اتمنى ان يكون الناس أكثر وعياً بأخذ الاحتياطات اللازمة مثل ارتداء الكمامة والتعقيم).

وقال عيسى بحسب صحيفة السوداني:(ادعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر كما أدعو الله أن يشفي كل المصابين والرحمة والمغفرة لمن رحلوا.).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)