لجنة المسابقات بالاتحاد يدفع بمقترح الدوري في الخرطوم بمجموعين

تتجه لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، لرفع مقترح إلى مجلس الإدارة بشأن نظام الدوري في الموسم الجديد. ويقضي المقترح بعقد مباريات الدوري في ولاية الخرطوم فقط بنظام المجموعتين.

ويأتي المقترح في ظل الإهمال الذي طال أغلب ملاعب الولايات بجانب الظروف التي فرضتها جائحة “كورونا”. وبحسب صحيفة الصيحة، فإن إقتراح لجنة المسابقات يجد تأييداً من رئيس الاتحاد كمال شداد.

وسيكون القرار النهائي لمجلس الإدارة الذي سيؤيد ما تقدمت به لجنة المسابقات أو يرفضه.

وأن إتحاد الكرة حدد يوم التاسع من ديسمبر موعداً لإجراء القرعة على أن ينطلق الموسم منتصف الشهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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