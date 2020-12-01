إغلاق جامعة الجزيرة

أصدرت إدارة جامعة الجزيرة قراراً بتعليق الدراسة، يشمل الدفعات كافة بالجامعة، وأرجعت الإدارة الخطوة إلى انتشار جائحة “كورونا” وسط منسوبيها من الأساتذة والطلاب. وأوضحت الإدارة أنه تم استثناء الدفعات الممتحنة ابتداءً من الأول من ديسمبر 2020 وحتى إشعار آخر بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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