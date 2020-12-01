شقيق الفنان الراحل محمود عبدالعزيز يطالب الكاردينال بالإيفاء بوعده

بعث مأمون شقيق الفنان الراحل محمود عبدالعزيز برسالة عاجلة للكاردينال يناشده من خلالها الايفاء بوعده بمنح قطعة أرض للحواتة. موضحاً خلال رسالته التي نشرها على صفحته بالفيس بوك بحسب صحيفة السوداني: (رسالة عاجلة للسيد أشرف سيد أحمد الكاردينال آن الأوان لتنفيذ وعدك للحواتة بقطعة أرض والآن نحن في أشد الحاجة للأرض لمشروع بناء مستشفى محمود عبد العزبز للأطفال.). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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