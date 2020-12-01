شعبة مصدري الحبوب الزيتية: العملاء( تركوا السودان وذهبوا للسنغال)

شددت شعبة مصدري الحبوب الزيتية،على بدء إجراءات استخراج عقودات صادر الفول في وقت متأخر أمس ، الا انها استنكرت امر تأخر صدورها، رغم بداية موسم الصادر منذ شهر.

وقال الناطق الرسمي باسم الشعبة عز الدين محمد احمد مالك، إن معظم العملاء (تركوا السودان وذهبوا للسنغال) ، وإضاف : السودان سيفقد الاسواق العالمية نتيجة ( لهذا التخبط)، وذكر (لايمكن لوزارة التجاره ان تمارس هذا) ، مؤكدا ان الوزارة كجهة فنية، كان لا بد ان تصدر تلك السياسات قبل بداية الموسم، لافتا الى ان السودان ليس هو المصدر الوحيد لتلك السلعة، وهنالك دول منافسة كثيرة و(مصلحتها عدم فتح صادر الفول) من قبل السودان.

وانتقد مالك، استمرار المضاربات في اسواق محاصيل الحبوب الزيتية وخاصة الفول والسمسم بالرغم من عدم اصدار عقودات صادر الفول، متسائلا بحسب صحيفة السوداني، هل من الصعوبة للدولة بكل اجهزتها ان تعرف من هم المضاربون في سلعه استراتيجية ؟، حتى تكون اسعارها وتكلفتها المحلية اعلى، من الاسعار العالمية بسعر الصرف الحالي، وكيف لبنك ان يصادق على تمويل عملية خاسره حسب سعر الصرف وقت تقديم الدراسة؟، هل كل هذا يخفي على مؤسسات الدولة؟، وتابع (لا اظن ان صاحب مال يغامر بماله ويعرضه للخساره).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)