أسرة غندور تطلب تدخل السفارة الأمريكية لإطلاق سراحه

دفعت أسرة رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول “المعتقل” إبراهيم غندور بخطاب إلى السفارة الأمريكية في الخرطوم لإطلاق سراحه.

وقالت كريمة غندور “وفاء” في تعميم صحفي أمس، إن الخطاب حوى تفاصيل وتداعيات الاعتقال للقائم بالأعمال الأمريكي، وأوضحت أن الأسرة طلبت من القائم بالأعمال الأمريكي مساعدتهم في رفع الظلم الذي تعرض له غندور.

وأضافت وفاء بحسب صحيفة الصيحة: “الإدارة الأمريكية تعلم جيداً الدور الكبير الذي قام به غندور في ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده السودان عبر حوار المسارات الخمسة، الذي كان يقوده غندور في العام 2016”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)