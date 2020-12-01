‏ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضر واللحوم بالاسواق

تشهد أسواق اللحوم والخضر، ارتفاع كبير في أسعار رغم دخول الموسم الشتوي الجديد، وبرر التجار هذه الزيادات لاسباب الترحيل وشح الوقود.

وقال تاجر الخضر بالخرطوم “2” حمزة، ان الوقود والترحيل تسببا في ارتفاع اسعار الخضر واللحوم، مبينا ان سعر كيلو الطماطم قفز الى (300) جنيه بدلا عن(200) جنيه، البطاطس (200) جنيه، فيما قفز سعر البازنجان (150) جنيه ، والبامية (300) جنيه وقطعة العجور (50) جنيها، مشيرا الى ان عرض الخضر(50%) ، متوقعا حدوث المزيد من زيادة الاسعار لضعف العرض.

واوضح تاجر ملحمة الضو يحيى بحسب صحيفة السوداني، ان هناك زيادة في أسعار اللحوم وبلغ سعر الضان (1000) الف جنيه بدلا عن(800) جنيه، والعجالي (800) جنيه، مؤكدا ان زيادة تكلفة الترحيل انعكست سلبا على أسعار اللحوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)