مدير الموانئ :(١٢٠٠) حاوية تتنظر التخليص ببورتسودان

حمّل المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، كابتن اونور محمد آدم سلطان، الموردين والمصدرين مسؤولية بطء الأداء التشغيلي في الموانئ وتأخر إجراءات دخول وخروج البواخر من وإلى الميناء.

وكشف اونور عن وجود (1200) حاوية بميناء بورتسودان تنتظر السحب من قبل الموردين، وأوضح أن الميناء ليس من أسباب تأخرها، واكد أن جميع موانئ السودان تعمل بكفاءة عالية.

وحمّل أونور اصحاب الحاويات مسؤولية البطء الإجرائي في دورة التشغيل بالموانئ وطالبهم بتخليص حاوياتهم، وشدد على ضرورة محاسبة كل من ترك الحاويات التي استوردها بالميناء بالشهور لأنه بذلك تسبب في ضرر الميناء والاقتصاد.

واتهم مدير الموانئ بحسب صحيفة السوداني -جهات لم يسمها- بتنظيم حملة ممنهجه تستهدف الموانئ السودانية وعزا مشكلات الميناء إلى مشكلات وظروف خارجة عن الإرادة منها وباء كورونا الذي تأثرت به قطاعات عديدة بجانب اشكاليات فنية تتمثل في عدم احلال وابدال الآليات من الرافعات والكرينات والجسريات والتي تعمل منذ عشرات السنين مما يؤثر في عملية شحن و تفريغ البضائع .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)