توقيف أشهر منتحلي صفة ضابط بـ”الدعم السريع”

وضعت الأجهزة المختصة، حداً لمغامرات الشاب (ع. ع. أ)، أشهر منتحلي صفة ضابط بقوات الدعم السريع، زيف رتبة العقيد الركن، ومارس بها الاحتيال والابتزاز والتزوير في حق المواطنين لأكثر من خمس سنوات، قبل أن يسقط في كمين محكم نصبته له استخبارات الدعم السريع.

وأشار المتحدث الرسمي لقوات الدعم السريع العميد جمال جمعة بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن معظم المنتحلين استغلوا الأوضاع الاقتصادية للحصول على الوقود والتجارة بها، دون الالتزام بالضوابط المنظمة للحصول عليه أسوة بالمواطنين أصحاب الحق، فيما نشط آخرون في بيع المخدرات والذخائر وابتزاز الأهالي وترويعهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)