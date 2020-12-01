عصابة تنتحل صفة (لجنة التمكين) تنهب معدات بـ(200) مليون جنيه

نفذ مجهولون حادث سطو استهدف مخازن رجل أعمال شهير بالخرطوم بحي “كافوري”، واستولوا على آليات ومعدات صناعية وكهربائية تجاوزت قيمتها المالية (200) مليون جنيه.

ووفقاً للمعلومات فإن العصابة وصلت إلى مخازن رجل الأعمال “ط. م. ط” بحي كافوري يحرسها خفير وزوجته، وادعى الجناة تبعيتهم للجنة إزالة التمكين واستولوا على آليات ومعدات من داخل المخازن شملت “ماكينات صناعية وزنكاً أمريكياً وماكينة كيرف و(2) ماكينة تشريح حديد، بجانب سرقة (200) ماسورة قلفنايص (7) بوصة، كما تمت سرقة ماكينة فوم و(2) شلتر تكييف مركزي و(7) مواسير حفر آبار وأيضاً تمت سرقة (3) طبالين كهرباء كبيرة ومعدات وماكينات صناعة متعددة داخل المخزن”، وقدرت قيمة المسروقات بأكثر من (200) مليون جنيه.

وبحسب صحيفة الصيحة، دون الشاكي “ط. م. ط” بلاغاً لدى الشرطة بالرقم (5100) تحت المادة “174/ق ج” السرقة، وتم التحري مع رجل الأعمال صاحب المخازن والخفير المسؤول عن الحراسة، وشرعت الشرطة في التحقيق للتوصل إلى الجناة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)