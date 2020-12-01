بركة ساكن يكمل (مختارات من القصة القصيرة في القرن الافريقي)

أكمل الكاتب والروائي عبد العزيز بركة ساكن، بمشاركة جامعة دبروماركوس، الجزء الأول من كتاب (مختارات من القصّة القصيرة في القرن الأفريقي) لقصص من جيبوتي، إريتريا، الصومال، السودان، وجنوب السودان.
ويشتمل الكِتاب وفق ( سونا) على مجموعة نصوصٍ قصصيّة لـ 67 كاتبة وكاتبًا، من جميع الأجيال. وجاء الكتاب في 900 صفحة من القطع المتوسط.وسيبدأ الكاتب مباشرة في إنجاز الجزء الثاني من الكتاب.
وتهدف “الأنطولوجيا” من تعريف القاريء بالمنجز من القصّة القصيرة في منطقة القرن الأفريقي، ويشمل الكِتاب فقط؛ النصوص التي كُتبت باللغة العربية.
وسيقوم الناقد الدكتور/ عاطف الحاج سعيد، بالإشراف على كتابة المقدمة النقديّة للكتاب، بينما يشرف على ترجمة الكتاب إلى اللغة الفارسية، غسان حمدان.
وينتظر أن يُكمل بركة ساكن، إنجاز مختاراتٍ أخرى متنوعة، في القصّة القصيرة المكتوبة بلغة الأمهرا، تَمَّ نقلها للإنجليزية وهي أول “أنطلوجيا” للقصّة القصيرة في إثيوبيا وتنشر بالإنجليزية وسيصدُر الكتابان عن دار ويلوزهاوس للطباعة والنشر بجنوب السودان.
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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