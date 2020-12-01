المحكمة تقضي بنزع مولد كهربائي من مستشفي كوستي لصالح تاجر

المحكمة تأمر بنزع مولد كهربائي من مستشفى كوستي لصالح تاجر قطع غيار قام بصيانة سيارات وزارة الصحة وعجزت الوزارة عن سداد مبلغ الصيانة وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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