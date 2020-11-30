سحب التراخيص وإغلاق للمخابز المتوقفة

أصدر والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان الاثنين أمر طوارئ ينص على سحب تراخيص وإغلاق المخابز التي تتوقف عن العمل بولاية سنار إستناداً على أحكام المادة (٤٠ك) من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ ، وعلى القرار رقم (٢٧٣) لسنة ٢٠٢٠، الخاص بإعلان حالة الطوارئ ، وعملاً بأحكام المادة (٥) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وسيعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وأكد الوالي وفق ( سونا) انه سيتم تطبيق الغرامة لكل من يخالف هذا الأمر ويعاقب بسحب تراخيص العمل نهائياً و إغلاق المخبز نهائياً والسجن لمدة لا تتجاوز العامين و الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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