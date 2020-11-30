حمدوك يلتقي وفد (بوينج) الأمريكية لصناعة الطائرات

وجّه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، شركة الخطوط الجوية السودانية بخلق شراكة فاعلة مع شركة بوينج لصناعة الطائرات الأمريكية، حتى يعود الناقل الوطني لموقعه الريادي في مقدمة شركات الطيران بالشرق الأوسط والقارة.

والتقى حمدوك الاثنين وفد شركة بوينج الأمريكة لصناعة الطائرات، وذلك بحضور القائم بالأعمال الأمريكي، السيد برايان شوكان وأوضح وزير البنى التحتية والنقل المُكلّف هاشم ابنعوف، أن اللقاء تطرق لمستقبل العلاقة بين شركة بوينج وشركة الخطوط الجوية السودانية في الفترة القادمة، وأشار كذلك إلى أن اللقاء تناول مختلف الفرص الاستثمارية لشركة بوينج بالبلاد.

من جانبه، قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية ياسر تيمو، إنهم وضعوا خطة لمراجعة العمل مع شركة بوينج الأمريكية للاستفادة من التجارب الماضية مع الشركة وفتح آفاق جديدة لطبيعة العمل مع الشركة في مجال تحديث وتطوير مختلف العمليات الجوية والأرضية لشركة سودانير.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)