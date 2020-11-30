تسجيل ( 183) إصابة جديدة بـ(كورونا) و (8) وفيات

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 183 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 وفيات وتعاف 94 حالة وفق التقرير الوبائي التراكمي ليوم السبت 28 نوفمبر 2020م الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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