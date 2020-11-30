تسيرية الغرف الصناعية تطالب بتمثيل 20% بالتشريعي

طالبت اللجنة التسييرية لاتحاد اصحاب الغرف الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر بالمشاركة فى المجلس التشريعي بنسبة 20%. وناشد نائب رئيس اللجنة التسييرية حافظ ادم دوسة وفق ( سونا) قوى الحرية والتغيير بإعطاء اصحاب الصناعات الصغيرة الأولوية للمشاركة فى المجلس التشريعي باعتبارهم القوة المساهمة فى تحقيق استراتيجية الحكومة بالصناعات التحويلية معتبرا ان عضوية الاتحاد تمثل حوالي 5% من سكان السودان، مشيرا الى حصر العضوية بعد قرار لجنة ازالة التمكين بتكوين اللجنة التسييرية وبلغت العضوية 1500 عضو . واستعرض دوسة مهام اللجنة التسييرية المتمثلة فى حصر العضوية والممتلكات من الاتحاد السابق الا أن اللجنة لم تتحصل على أي مستند مشيرا الى مواجهة اللجنة التسييرية عقبات في ديونات متراكمة لمقر الاتحاد المستأجر ومعاناة اصحاب الصناعات الصغيرة من ديون بسبب الاغلاق الكامل لجائحة الكورونا بلغت حوالى 20 مليون جنيه مؤكدا سعي اللجنة لاعفاء المبالغ من خلال الاتصال بديوان الزكاة والمصارف ومخاطية وزارة العمل . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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