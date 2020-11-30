وجدي صالح يتوعد رموز وأنصار النظام المعزول بـ”ضربات موجعة”

توعد عضو لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال وجدي صالح، الإثنين، رموز وأنصار النظام المباد، بضربات موجعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الثورة في السودان يقظة.

وقال صالح في منشور على موقع فيسبوك، “تعلمون جيداً ان ما نقوم به من عمل يوجع رموز وأنصار النظام المُباد وإننا بسند ودعم شعبنا نكمل تفكيك نظامهم كما كان الوعد (صامولة صامولة).

وأضاف صالح،وفق صحيفة حكايات ستفتح بيوت للبكاء في الأيام القادمة لأن الضربات التي في الطريق ستؤلمهم وتؤلم من تربطه المصالح بهم.

ستقرأون للبعض يبكي العدالة وتستمعون لأخرين يطلقون الأكاذيب، وعدنا لكم ان لا تراجع …. فقط فليكن (ترس الثورة) صاحي بالوعي والإيمان بحتمية الانتصار.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، أن لجنة التفكيك باقية بأمر الوثيقة الدستورية، وستمضي في عملها ولا سبيل لحلها.

وكان نائب رئيس لجنة التفكيك محمد الفكي أعلن، الأسبوع الماضي، أن قرارا مرتقبا للجنته يطال مواقع حساسة للإخوان، بينها الأمن الشعبي (الجهاز السري للحركة الإسلامية السياسية).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)