شاهد بالفيديو : زوجة ترد على طليقها (صدقني مابقدر أعيد)

كتبت هذه الكلمات الدكتورة حكمت محمد ياسين تلك الكلمات التي قصدت من خلالها توصيل رسالتها إلى طليقها الذي أراد الرجوع إليها بعد أن طلقها بسبب غيرته الشديده عليها لذلك لم يجد حلاً سوي الانفصال عنها، ولكن بعد فترة عاوده الحنين وأرد أن يردها إلى عصمته فصاغت تلك الكلمات لكي ترد عليه .
مرت الأغنية بالعديد من الفنانين من ضمنهم الفنان الشاب مهاب عثمان الذي إستطاع إجادة الأغنية وتوصيل الأحساس لكل من شاهد واستمع للأغنية.
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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