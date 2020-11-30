شاهد بالفيديو: ماذا قال أبوصلاح في الفتاة التي سرقت قلبه بجمالها

كان الشاعر صالح ابو صلاح مسافراً بالباخرة من الخرطوم إلى كوستي ، حيث توقفت الباخرة في قرية ود الزاكي علي شاطيءالنيل الأبيض ونزل الشاعر إلى الشاطيء ووجد بعض الصبايا وكانت بينهم صبية بارعة الجمال فأخد يجاذبها أطراف الحديث وهي متكأة على الرمال فسألها عن اسمها فاجابته (الفريع) وفي هذه اللحظة أطلقت الباخرة صافرتها معلنة الرحيل ، فركب الشاعر وقد سرقت هذه الصبية قلبه فقام بنظم قصيدة (قلبي همالو) في تلك الفتاة ،حيث أعطاها للفنان بادي احمد الطيب ووجدت الأغنية إنتشار واسع و تغني بها مجموعة من الفنانين من الجنسين فمن ابرز من تغني بها الفنان الشاب عصام محمد نور ووجدت القبول لدي الجمهور .
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
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