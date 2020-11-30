الآلية الأفريقية: لم يتم تقييم حالة السودان منذ العام 2016

أكّد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، استمرار تعاون السودان مع الآلية الأفريقية لمُراجعة النظراء، لرفع كفاءة عمل الحكومة الانتقالية في إعادة تأسيس الدولة ووضع لَبنات الحكم الرشيد وتنمية السودان.

والتقى حمدوك بمكتبه أمس بحسب صحيفة الصيحة، المدير التنفيذي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، بروفيسور إدي مالوكا.

وقالت عضو لجنة الشخصيات رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي السفيرة، منى عمر، إنّ اللقاء بحث التقدم في إعداد التقرير السنوي وإجراءات التقييم الذاتي وفق معايير الآلية الأفريقية للتنمية “النيباد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)