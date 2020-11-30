وزير الزراعة: توفر الوقود للزراعة بنسبة 80% ونواجه مشكلة مبيدات

شكا وزير الزراعة المكلف د. عبد القادر تركاوي من نقص المبيدات بسبب نقص العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، وأكد توفر 80% من حاجة الوقود للموسم الشتوي.
وقال الوزير إن انعكاس الوضع الاقتصادي بالبلاد أثر سلباً على القطاع الزراعي، وأضاف “نواجه صعوبات كبيرة مع العملة وأصبحت صعبة”، وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي تواجههم تتعلق بالمبيدات وعدم توفرها بسبب المال، وأقر أن الوزارة تعمل بحسب المتاح من إمكانات، وتوقع اكتمال كافة احتياجات الزراعة لكل الولايات خلال هذا الأسبوع.
وقال تركاوي بحسب صحيفة الصيحة: “الوضع ليس مائة بالمائة لكن ماشي كويس ما بطال وما فيه خوف”، وأكد توفر الوقود للزراعة بنسبة 80%، وتوقع أن تمدهم وزارة الطاقة والتعدين بكمية أكبر من الوقود.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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