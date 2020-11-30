المبادرة السودانية للسلام بمنطقة القرن الافريقي تطالب بالاهتمام بوضع اللاجئين الاثيوبيون

شددت رئيسة المبادرة السودانية للسلام في منطقة القرن الافريقي ميرفت حمد النيل على ضرورة بذل الحكومة الانتقالية جهد أكبر من أجل نزع فتيل الأزمة بالجارة اثيوبيا وأحتواء آثارها بالتواصل مع طرفي النزاع ودول الايقاد والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.

وطالبت خلال مؤتمر صحفي لتدشين المبادرة أمس بتوفير الظروف الملائمة للاجئين الاثيوبيين الى حين العودة الى بلادهم، ودعت الحكومة الاثيوبية للاحتكام لصوت العقل ووقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وناشدت بحسب صحيفة الجريدة، المنظمات باستنفار جهودها لاغاثة وايواء النازحين، واعتبرت أن أزمة أثيوبيا هي محنة منطقة القرن الافريقي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)