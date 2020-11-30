مليشيات إثيوبية متفلتة تقتل سودانياً وتخطف (5) آخرين

قتل المواطن السوداني “خليل محمد أبري” بنيران عصابات إثيوبية متفلتة اختطفت (5) سودانيين من الشريط الحدودي مع ولاية القضارف بمنطقة “كنينة تبلدية” التابعة لمحلية باسندة، وطالبت الأهالي بدفع فدية (4) ملايين جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحهم.

ولقى المواطن خليل محمد أبري، مصرعه بنيران العصابات أمس بحسب صحيفة الصيحة، بعد فشل محاولات لفك الأسرى، وقال مصدر مقرب من المختطفين، إن (4) من المختطفين استطاعوا الهرب من يد العصابة ورجع “القتيل” لفك أسر ابنه المختطف ضمن الـ(5) ولكنه لقى مصرعه.

فيما طالب مدير مكتب سلطان “الفلاتة” بالقضارف، مبارك صالح الحكومة الانتقالية والجهات المختصة بالتدخل السريع وحسم التعديات المتكررة من قبل العصابات عبر القوات المشتركة وضرورة تأمين موسم الحصاد من هجمات الشفتة وإيقاف عملية اختطاف المواطنين وابتزاز أهالي المختطفين بدفع الفدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)