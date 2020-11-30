تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يطالب بإقالة محافظ المشروع ووزير الري

قطع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بأن الفوضى في مدخلات الانتاج الزراعي تؤكد هنالك جهات وقوى تسعى لتمكن الطفيلية والشركات من أجل هزيمة شعارات الثورة، ودلل على ذلك بالزيادات التي وصفها بغير المسبوقة في عهد حكومة الثورة، وتساءل التحالف في بيان له أمس ، أيعقل ان تزيد مدخلات الانتاج من العروة الشتوية الى اكثر من٣٠٠٪ من أسعارها في العروة الصيفية ..؟

وأوضح التحالف ارتفاع سعر جوال الداب في السوق الى أكثر من ١٠٠٠٠ واليوريا الى اكثر من ٧٠٠٠ والديسك الى ٣٠٠٠ للفدان، بينما ارتفعت رسوم الإنتاج من١٫٤٥٠ للفدان الواحد بأكثر من ٧٠٠٪ في العروة الصيفية ونوه إلى ان ذلك من أجل تمكين الشركات الذي اتهم محافظ مشروع الجزيرة بأنه يمثل أحد أركانها، وشدد بحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة تكاتف المزارعين لإلغاء قوانين النظام البائد وإقالة محافظ مشروع الجزيرة ووزير الري ولجنة التسيير بجانب الغاء الرسوم والضرائب وتمسكت بضرورة زيادة سعر التركيز الى ١٠٠٠٠ جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)