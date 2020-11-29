حمدوك مولع باغنيات الحقيبة يشجع المنتخب و مانشستر

قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك : بانه مولع باغنيات الحقيبة.. يشجع الفريق القومي، وعالميا يشجع مانشستر يونايتد، حيث درس والْتَقى بزوجته “منى” لأول مرة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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