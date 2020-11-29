قرارات مهمة للجنة العليا للطواريء الصحية

اللجنة العليا للطواريء الصحية تقرر عدداً من الإجراءات اهمها: تخفيض الموظفين في المصالح الى 50٪ او 70٪، مع منح اجازة مدفوعة لمن هم اكبر من 55 عاماً الى جانب إلزام الموظفين والعاملين والشركات والأسواق بإرتداء الكمامة.وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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