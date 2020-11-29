تلفزيون السودان يعتذر عن (كلمة نابية) أثناء حوار مباشر

اعتذر تلفزيون السودان اليوم الأحد في نشرة الساعة التاسعة مساءً الرئيسية، عن (كلمة نابية) تلفّظ بها بروفيسور في الآداب أثناء حوار تلفزيوني مباشر يوم أمس السبت.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وفق صحيفة السوداني قد تداولت بشكل واسع مقطع فيديو ينعت فيه أحد الضيوف بالتلفزيون القومي بعض المثقفين الناقدين للامام الصادق المهدي، بلفظ خادش للحياء، أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)